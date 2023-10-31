رئيس "الأرصاد الجوية" لـ"النواب": لدينا 120 محطة رصد ومعلوماتنا دقيقة

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء هشام حسن طاحون، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر من أوائل الدول التى ساهمت فى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وعندنا 120 محطة على مستوى الجمهورية، يتم تجميع البيانات منها ومعالجتها ويتم تحليل الخرائط ومنها يتم عمل التنبؤ، والمعلومات التى تصدر عن الهيئة تكون دقيقة جدًا،

جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة عقدتها لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، اليوم، بشأن مراكز الإغاثة على مستوى جمهورية مصر العربية، وكيفية مواجهة الأزمات والكوارث، وكيفية توقع حدوثها، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وممثلى الوزارة وبعض الوزارات الأخرى منها التخطيط والمالية والتموين والتنمية المحلية والطيران المدنى والموارد المائية والرى والشباب والرياضة والصحة.

وتابع: يتم الربط مع قطاع الأزمات فى مجلس الوزراء، وهو دوره مرتبط مع غرف العمليات فى المحافظات، وهناك ربط كذلك مع كافة المحافظين، فهناك دقة كبيرة ويتم توصيل المعلومة بكفاءة، ويوجد فى الهيئة واحد من الخبراء المتخصصين فى الأرصاد مسئول عن محافظة 24 ساعة، ودورنا مهم جدا فى الأزمات والكوارث والإنذار المبكر.

وأكد أنه فى حالة وجود أى أحداث تتعلق بالطقس والمناخ والأمطار والأحوال الجوية وغيرها، الهيئة تتعامل قبلها بوقت كافى فى التنبؤ وجمع المعلومات حتى الوصول لمعلومات دقيقة، ونبدأ فى الإنذار المبكر.