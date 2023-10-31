نقيب المستثمرين الصناعيين: قطاع النقل يشهد تطورا ويجب توطين الصناعات الكبرى

القاهرة - سامية سيد - أكد رجل الأعمال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، أن هناك قطاعات نشطة منها قطاع النقل الذى يشهد تطورا غير مسبوق، مشددا على أهمية توطين الصناعات الكبرى مثل النقل والقطارات والبتروكيماويات ودعمها.

جاء ذلك خلال لجنة الاستماع التى نظمتها لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، اليوم الثلاثاء، لعدد من المصنعين والمستثمرين للاستماع لمشكلات التى تواجه الصناعة المصرية والتعاون لوضع الحلول اللازمة، وذلك بحضور ممثلى منظمات المجتمع المدنى الصناعي.

وأضاف "جنيدي" الصناعة تحتاج إلى خطة وعنوان واضح لاستكمال عناصر القدرة التنافسية للصناعة ولا يجب أن تعمل مصر فى غيبة عن محيطها، مشددا على أهمية وضع خطة تستهدف الدول المستهدفة للتصدير وإجراء دراسات حول أسعار الطاقة فى الدول المحيطة.

وأكد نقيب المستثمرين الصناعيين، أهمية دعم الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة والنهضة من خلال التسهيلات مثل الاسمنت والحديد المحروقات، مشيرًا إلى على أهمية الأخذ فى الاعتبار القيمة المضافة للصناعات التكنولوجية.