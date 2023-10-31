"المنار": القوات الإسرائيلية استهدفت حرج بلدة يارون بالقذائف المدفعية والفوسفورية الحارقة

أفادت قناة "المنار"، بأنّ القوات الإسرائيلية استهدفت حرج بلدة يارون بالقذائف المدفعية والفوسفورية الحارقة. وكانت قد ذكرت أنّ "النيران اندلعت من موقع "المرج" الإسرائيلي في وادي هونين بعد العملية التي نفذها حزب الله ضد الموقع بالأسلحة المناسبة".

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