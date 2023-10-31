أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أن "دورية من مديرية المخابرات في منطقة عين الدهب – عكار أوقفت المواطن (ع.ا.) لتورطه في إشكال فردي تخلله إطلاق نار بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٦، ما أدى إلى مقتل المواطن (ع.ع.)، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا نوع كلاشنكوف".
كذلك أعلنت المديرية، أن "دورية أخرى من المديرية في منطقة كفرصغاب – زغرتا أوقفت المواطن (ج.ا.) لإقدامه بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٧ على قتل المواطن (ط.ا.) نتيجة خلافات فردية، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا".
وأكدت أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف مواطن في عكار لتورطه في إشكال وآخَر في زغرتا لارتكابه جريمة قتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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