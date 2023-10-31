الجيش: توقيف مواطن في عكار لتورطه في إشكال وآخَر في زغرتا لارتكابه جريمة قتل

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أن "دورية من مديرية المخابرات في منطقة عين الدهب – عكار أوقفت المواطن (ع.ا.) لتورطه في إشكال فردي تخلله إطلاق نار بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٦، ما أدى إلى مقتل المواطن (ع.ع.)، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا نوع كلاشنكوف".

كذلك أعلنت المديرية، أن "دورية أخرى من المديرية في منطقة كفرصغاب – زغرتا أوقفت المواطن (ج.ا.) لإقدامه بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٧ على قتل المواطن (ط.ا.) نتيجة خلافات فردية، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا".

وأكدت أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".