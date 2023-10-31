اعلن الاعلام الحربي في حزب الله في بيان انه "عند الساعة (14:30) من بعد ظهر يوم ‏الثلاثاء الواقع في 31-10-2023 ‏استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية دبابة ميركافا بالصواريخ الموجهة لدى ‏تحركها في محيط ثكنة برانيت ما أدى الى تدميرها وسقوط طاقمها بين قتيل ‏وجريح.".

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهدفنا دبابة ميركافا في محيط ثكنة برانيت ما أدى الى تدميرها وسقوط طاقمها بين قتيل ‏وجريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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