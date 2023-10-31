ريستال مريمي في كنيسة سيدة البشارة- عين سعادة

أُقيم ريستال مريمي بمناسبة ختام شهر الوردية وإعادة افتتاح كنيسة سيدة البشارة الشابورية- عين سعادة، بدعوة من رئيس دير القلعة الأب المدبر بشارة ايليا.

وأحيا الريستال المرنمة جيسي جليلاتي رافقها على البيانو فادي ابي هام، بحضور النائب البطريركي على ابرشية بيروت للسريان الكاثوليك شارل مراد والمطران سمعان عطالله والنائب العام في الرهبانية الانطونية المارونية الاب بطرس عازار، وحشد من الآباء والرهبان والراهبات ورئيس بلدية عين سعادة انطوان بو عون.

وفي كلمته، أشار الاب ايليا إلى أنّه "يعيش الإنسان وسط الصعوبات في الرجاء منتظرا البشارات! بشارة السلام لوقف الحرب في الأرض المقدسة! بشارة الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعصُف البلاد! كلنا ننتظر ألف بشارة وبشارة. ومن لنا سواكِ يا سيدة البشارة. تركناكِ ولم تتركينا، أقفلت ابوابك مع اجتياح جائحة كورونا وانت تحمينا".

ولفت إلى أنّه "اشتدت علينا الصعاب وتفجر المرفأ وانت من الشابوريَة المطلة على بيروت تطيبي جرحَنا. عدنا إليك بقلوب الأطفال عند أقدام الأمهات منشدين "يا أمنا يا أمنا يا مريم العذراء" معك نرفع الترانيم والصلوات والطلبات الى ابنك يسوع بذبيحة حبٍ بقلبٍ موجوع من وادي الدموع".

وأشار إلى أنّه "باسم جماعة الرهبان في دير مار يوحنا القلعة وبأصالة عن نفسي يسعدني أن اعلمكم عن إعادة افتتاح كنيسة سيدة البشارة والاحتفال الذبيحة الإلهية كل نهار أحد عند الساعة 12 ظهرا. وباسمكم نشكر المتألقة برخامة صوتها المرنمة جيسي جليلاتي والمايسترو فادي أبي هاشم اللذين نقلونا الى واحة من واحات الملكوت".