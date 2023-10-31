ذكر نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب، أنّ "الجميع سيكون موحدًا في حال تعرّض لبنان إلى أي إعتداء، ونشكر الحكومة على عملها على خطة الطوارئ".

كانت هذه تفاصيل خبر بوصعب بعد جلسة اللجان النيابية: الجميع سيكون موحدًا في حال تعرّض لبنان إلى أي إعتداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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