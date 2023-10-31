افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الجيش الاسرائيلي استهدف احد المنازل بمنطقة رأس الظهر (الحي الغربي) في ميس الجبل بقذيفة مدفعية. وهذه هي المرة الثالثة التي يتعرض فيها المنزل للقصف.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش الاسرائيلي يستهدف احد المنازل بمنطقة رأس الظهر في ميس الجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.