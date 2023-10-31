400 ضحيّة في حصيلة أولية لقصف إسرائيلي استهدف مخيّم جباليا في قطاع غزة

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، أنّ "العدد الأولي لضحايا مجزرة مخيّم جباليا يقدر بـ400 بين شهيد وجريح"، مشيرة إلى أنّ "مخيم جباليا تعرّض لقصف بـ6 قنابل تزن كل واحدة طنًا من المتفجرات".
ولفتت إلى أنّ "الاحتلال دمر حيًا سكنيًا وسط مخيم جباليا بشكل كامل"، مؤكدة أنّ "العدد الأكبر من ضحايا مجزرة مخيم جباليا أطفال ونساء".
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