الأقمار الصناعية تكشف توغلا بريا لجيش الاحتلال شمال غزة

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت صور للأقمار الصناعية، نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية منذ قليل، تقدم كبير لقوات الاحتلال الإسرائيلية في شمال غزة، حيث توغلت مئات المركبات المدرعة على بعد أميال عبر الحدود إلى المناطق الحضرية على مشارف مدينة غزة.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، لم تصل إسرائيل حتى الآن إلى حد الاجتياح البري الشامل الذي توقعه العديد من المحللين. لكن الصور التي التقطتها شركة "بلانيت لابز" التجارية للأقمار الصناعية صباح يوم الإثنين، تظهر قوة كبيرة مكونة من مجموعات عديدة من عشرات المركبات المدرعة تقطع الحقول المفتوحة وتتجمع في المناطق الحضرية.

وتوفر الصور أوضح صورة حتى الآن عن مدى انتقال أحد الخطوط الرئيسية للغزو الإسرائيلي إلى غزة والدمار الذي سببه، وشوهدت مركبات إسرائيلية جنوبا حتى حى الكرامة شمال مدينة غزة، وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرها الجيش الإسرائيلي في السابق خطوطا من الدبابات تعمل بالقرب من المنطقة الحدودية.