يونيسيف: قطاع غزة أصبح مقبرة لآلاف الأطفال وتحول إلى جحيم حي للجميع

ياسر رشاد - القاهرة - حذر المتحدث باسم منظمة يونيسيف التابعة للأمم المتحدة جيمس الدر، من أن قطاع غزة أصبح "مقبرة لآلاف الأطفال، وتحول إلى جحيم حي للجميع" ، مؤكدا أن مخاوف المنظمة بشأن مقتل العشرات ثم المئات وفي نهاية المطاف الآلاف من الأطفال تحققت خلال أسبوعين فقط، منبها إلى أن الأرقام مروعة.

وقال الدر ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في جنيف إنه حسب التقارير الواردة من قطاع غزة قُتل أكثر من 3450 طفلا ، في الوقت الذي يرتفع فيه العدد بشكل ملحوظ يوميا ، مشيرا إلى أن "يونيسيف" كانت صريحة منذ الأيام الأولى للأعمال العدائية غير المسبوقة في قطاع غزة، مشددا على الحاجة لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وتدفق دخول المساعدات ووقف قتل الأطفال.

ولفت إلى أن التهديدات التي يتعرض لها الأطفال تتجاوز القنابل وقذائف الهاون ، حيث يعاني أكثر من مليون طفل في غزة أيضا من أزمة مياه ، منبها إلى أن إنتاج المياه فى غزة يبلغ 5% فقط من إنتاجها اليومي المعتاد ، ومحذرا من أن وفيات الأطفال - وخاصة الرضع - بسبب الجفاف يشكل تهديدا متزايدا .

وفي سياق متصل غادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني "عمّان"، اليوم الثلاثاء، في جولة تشمل زيارة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر.

وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي بأنه سيتصدر جدول أعمال الجولة، الجهود العربية المكثفة لوقف الحرب على غزة، إضافة إلى بحث العلاقات الأخوية بين المملكة الأردنية الهاشمية وكل من الإمارات والبحرين وقطر.

وأضاف البيان أن الملك عبدالله الثاني سيلتقي في أبوظبي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يلتقي في المنامة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، كما سيلتقي في الدوحة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

ويرافق الملك عبدالله الثاني في الجولة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.