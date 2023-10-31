أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنّه "عند الساعة (16:00) من بعد ظهر يوم ‏الثلاثاء الواقع في 31-10-2023 استهدف ‏مجاهدو المقاومة الاسلامية قوة مشاة اسرائيلية قرب موقع الجرداح بالقذائف المدفعية ‏وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا قوة مشاة إسرائيلية قرب موقع الجرداح وأوقعنا فيها إصابات مؤكدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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