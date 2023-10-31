بعد انقطاع خدمات هيئة "أوجيرو" في سنترال فرن الشباك، أوضح مدير عام "أوجيرو" عماد كريدية لـ"النشرة"، أنّ ذلك سببه "عطل ميكانيكي في المولّد منذ ظهر أمس وقد تمت المعالجة منذ قليل وستبدأ الخدمات بالعودة إلى العمل تباعًا".

كانت هذه تفاصيل خبر كريدية لـ"النشرة": خدمات "أوجيرو" في فرن الشباك تبدأ بالعمل تباعًا بعد معالجة عطل ميكانيكي بسنترال المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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