شكرا لقرائتكم خبر عن المياه اجتاحت الشوارع.. عواصف قوية تضرب شمال إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضربت عواصف قوية شمال إيطاليا خلال الليل، مما أدى لوقوع فيضانات في ميلانو، واضطرار فينيسيا لاستخدام حواجزها الدفاعية.

وفاض نهر سيفيسو على ضفتيه نتيجة لكميات المياه الكبيرة، وغمر منطقتي إيزولا ونيجواردا شمال وسط مدينة ميلانو.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو الأشخاص والمياه حتى الركب في الشوارع صباح اليوم الثلاثاء.

محطات السكك الحديدية

كما غمرت المياه محطات السكك الحديدية والشوارع بأكملها، ولم ترد تقارير حول وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وقالت السلطات في منطقة لومباردي إنه من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار بالإضافة إلى هبوب العواصف والعواصف الرعدية خلال الايام المقبلة.

وتعامل قطاع الإطفاء بالفعل مع الكثير من الحوادث منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث نفذت أكثر من 170 عملية في لومباردي.

وبما أنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار، تشعر السلطات بالقلق من إمكانية فيضان مزيد من الانهار أو حدوث انهيارات أرضية.

المناطق السكنية

ويقوم قطاع الطوارئ الآن باتخاذ إجراءات استباقية للحد من تأثير العواصف، ففي بحيرة كوكو، التي تحظى بشعبية بين السائحين، وغمرتها الفيضانات أيضا نتيجة للامطار الغزيرة، جرى وضع حواجز محمولة لوقف المياه من التدفق إلى المناطق السكنية.

وتمكنت مدينة فينيسيا بشمال إيطاليا من تجنب الفيضان مساء أمس الاثنين بفضل النظام الدفاعي.

وأظهرت بيانات المدينة أن مستوى المياه عند السد الجنوبي لجزيرة ليدو وصل 154 سنتميترا فوق المستوى الطبيعي مساء أمس الاثنين.