الولايات المتحدة تنفي مشاركة إيران المباشرة في حرب غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لم تشهد أي دليل على مشاركة إيران المباشرة في تخطيط وتنفيذ هجوم حماس على إسرائيل.

استماع للجنة المخصصات:

وأضاف أوستن، في جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي: "موقفنا لا يزال يعتمد على حقيقة أننا لم نشهد مشاركة مباشرة في التخطيط والتنفيذ من إيران".

ويأتي هذا الإعلان بعد أن اتهمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران بدعم حماس بالسلاح والتدريب.

من جانبه، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن إيران لن تتبع التحذيرات الأمريكية بشأن عدم التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

استغلال الفرص السياسية:

وأضاف رئيسي، في تصريحات صحفية: "نحن لن نتراجع عن دعم الشعب الفلسطيني".

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، قد قال في وقت سابق من اليوم، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي غير قادر على التعامل مع المقاومة الفلسطينية.

ودعا عبداللهيان، خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى "استغلال الفرص السياسية الأخيرة لوقف الحرب".