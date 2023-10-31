مجزرة جباليا: جيش الاحتلال قصف المخيم بـ6 أطنان من المتفجرات

ياسر رشاد - القاهرة - صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، أن العدد الأولي لقصف الاحتلال الإسرائيلي لحي سكني كامل بمخيم جباليا للاجئين شمال القطاع بـ6 قنابل يُقدر بـ400 بين شهيد وجريح.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن القنبلة الواحدة من الستة قنابل تزن طنًا من المتفجرات، إذ تم تدمير حي بلوك 6 في المخيم بشكل كامل، والذي يتكون من بيوت متراصة والجزء الأكبر منها مبني بناءً قديمًا وتضم من المئات من المواطنين.

وأوضح أن الاحتلال دمر هذا الحي بشكل كامل بواسطة 6 قنابل أمريكية الصنع أُلقيت عليها بشكل مباشر، ما أدى إلى قتل وإصابة جميع من كانوا في هذا الحي ويُقدر العدد الأولي لهم بـ 400 بين شهيد وجريح، مضيفًا أن الاحتلال يواصل ارتكاب هذه المجازر في ظل توسيع العدوان البري على القطاع خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتابع: قام الاحتلال بالدخول من محاور عدة إلى قطاع غزة، إذ إن المحور الأول هو المحور الشمالي الغربي للقطاع وللدخول إلى هذه المنطقة قام الاحتلال بتدمير كل الأحياء السكنية أمامه على مد بصره، ما أدى إلى ارتكاب مجازر وتشريد الآلاف كما مسح الاحتلال كل الأحياء السكنية في تلك المناطق وسار بدباباته فوق ركام الأحياء السكنية حتى تمكن من الوصول إلى منطقة التوام والكرامة شمال غرب قطاع غزة.

وأضاف أنه من خلال المحور الآخر قام الاحتلال بالدخول البري من جنوب مدينة غزة والدخول إلى شارع صلاح الدين وفصل القطاع إلى نصفين مما يفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب في غزة، منوهًا إلى أن الاحتلال ما زال حتى هذه اللحظة يوسع من دخوله البري في منطقة جنوب مدينة غزة وأيضًا في المنطقة الشمالية الغربية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة: «قام الاحتلال في جنوب مدينة غزة بتدمير منطقة تل الهوا بشكل كامل وتدمير كل الأبراج السكنية والمنازل تدميرًا كاملًا، كما قام الاحتلال بتدمير بأجزاء واسعة من حي الزيتون شرق مدينة غزة، موضحًا:«أن الاحتلال وهو يوسع عدوانه البري ويواصل ارتكاب أبشع المجازر التي ارتكبت قبل قليل في مخيم جباليا، يُدخل قطاع غزة في كارثة إنسانية غير قادر على تحملها، وندعو كل الضمائر الحرة والإنسانية على الكرة الأرضية إلى التحرك العاجل من أجل وقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل والمدنيين والأطفال والنساء».