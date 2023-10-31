الكونغو تكافح من أجل رعاية ضحايا السكتة الدماغية

ياسر رشاد - القاهرة - يخضع ليون نيستور بوكيتي لاعب كرة القدم المحترف السابق الآن لعملية إعادة تأهيل، بعد فقدان قدرته على الكلام بعد تعرضه لسكتة دماغية.

قال أرماند بوكيتي، شقيق ليون، إن لاعب كرة القدم المحترف السابق، فقد صوته بنسبة 100%، وعندما وصلنا إلى مستشفى أدولف سيسي، قيل لنا إنها ليست حالة يجب علاجها من قبل المتخصصين هناك ولذا، ونظرًا لخطورة الحالة، كان علينا أن نتدخل".

وأضاف بوكيتي، أن يجب اللحاق بسرعة بمستشفى لوندجيلي، تبلغ تكلفة الماسح الضوئي حاليًا 150 ألف فرنك أفريقي، وإذا لم يكن لديك ما يكفي من المال، فإنك تفقد المريض".

تؤدي العلاجات الباهظة الثمن إلى تفاقم الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية في بلد يعد فيه المرض أحد الأسباب الرئيسية للوفاة، وذلك بسبب عدم كفاية البنية التحتية الصحية والموارد البشرية.

وقال البروفيسور سونجا باندزوزي، طبيب الأعصاب: "إنه السبب الرئيسي للوفاة في أقسام الأعصاب، وتستخدم وحدات الأوعية الدموية العصبية لعلاج المرضى الذين يعانون من السكتات الدماغية الحادة ولا يوجد أي منها هنا في بوانت نوار، وواحدة فقط في برازافيل".

ومن أجل البقاء، يلجأ بعض الناس إلى الطب البديل، مثل الفنان المشهور عالميًا زاو. بعد إصابته بجلطة دماغية في عام 2022، يخوض مؤلف الأغنية الناجحة "المخضرم" الآن معركة جديدة، حيث ينظم حفلات خيرية للضحايا.

وفي انتظار سياسة رعاية أفضل في جمهورية الكونغو، يؤكد العاملون في مجال الصحة على أهمية الوقاية، التي تنطوي على اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة ونمط حياة صحي.