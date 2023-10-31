ننشر تشكيل مجلس اتحاد المهن الطبية في الدقهلية

وتقرر تشكيل المجلس والذي يضم نقيب أطباء الدقهلية،ونقيب أطباء الأسنان، ونقيب الصيادلة ،ونقيب الأطباء البيطريين، على النحو التالي:

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012