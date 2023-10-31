مساعدات جديدة من "الهلال الأحمر" ببورسعيد لغزة (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير - طارق الرفاعي:

جهز متطوعو جمعية الهلال الأحمر المصري ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، أكفان للأطفال والكبار استعدادا لإرسالها إلى قطاع غزة ضمن المساعدات الإنسانية لأشقائنا في القطاع والتي حددها الهلال الأحمر الفلسطيني.

أشار عبدالحميد متولي، عضو مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر ببورسعيد، ومسئول لجنة الشباب، إلى أنهم يجهزون المساعدات الإنسانية لإرسالها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني لدعم الأسر والمدنيين الفلسطينيين، وهناك تطور واضح في الأصناف ومحتوى المساعدات لتجهيزها وإرسالها لزملائهم في العريش الذين يقومون بدورهم بنقلها إلى غزة عبر معبر رفح.

وأوضح أن المساعدات تشمل: المواد الغذائية والأكفان والأدوية والمستلزمات الطبية والتي حُددت بناء على التواصل بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني، حيث حدد الأخير تلك الاحتياجات التي يقومون بجمعها وتجهيزها وإرسالها.