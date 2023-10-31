إعلام عبري: الاحتلال يحشد الدبابات شمال غزة في أكبر تجمع منذ بدء الحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نقلت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية اليوم الثلاثاء، عن وسائل إعلام عبرية معلومات تفيد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحشد مزيداً من الدبابات شمال شرق غزة في حشد هو الأكبر منذ بدء الحرب.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة استهدفت مخيم جباليا المكتظ بالسكان، عقبها توارد للجرحى إلى المستشفى الإندونيسي.

فيما حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من توقف المولدات غدا الأربعاء في مستشفى الشفاء والإندونيسي في كارثة تهدد حياة آلاف المرضى.

ونوه المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إلى كارثية الوضع في المستشفى الإندونيسي حيث تم نقل الجرحى.

وصرح الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، أن ما يشهده مخيم جباليا اليوم ليس المجزرة الأولى للاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.