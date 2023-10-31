عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك يرتفع في سبتمبر بقيمة 888 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

عاود عجز صافي الأصول الأجنبية المصرية للجهاز المصرفي- شاملة البنك المركزي- إلى الارتفاع في سبتمبر الماضي، مقارنة بشهر أغسطس السابق، وجاء ذلك بعد تحسنه خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.

وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك بنحو 888 مليون دولار خلال شهر سبتمبر ليبلغ سالب 828.73 مليار جنيه ما يعادل (26.785 مليار دولار) مقارنة بنحو 801.3 مليار جنيه ما يعادل (25.89 مليار دولار) في أغسطس.

والأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها أي بنك سيولة لسداد التزاماته.

وبدأ صافي الأصول الأجنبية في التحول إلى تسجيل رصيد بالسالب منذ شهر فبراير 2022 لأول مرة من 5 سنوات بسبب للخروج المفاجىء للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين (أذون الخزانة) مما أدى إلى زيادة الضغط على العملة الأجنبية على أثر النزاع الروسي الأوكراني.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر خلال أول 6 شهور من العام الماضي، وهو ما أدى إلى وجود ضغط غير متوقع على طلب العملة في البنوك المصرية، مما دفع مصر إلى طلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي لسد الفجوة التمويلية وعجز الموازنة.

وقفز سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% خلال عام ليرتفع من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.93 جنيه حتى آخر معاملات يوم عمل في البنوك اليوم الثلاثاء.