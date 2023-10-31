الحكومة الفلسطينية: الأونروا احتجزت المساعدات الإنسانية لغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال سلامة معروف مسؤول الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إن "وكالة الأونروا احتجزت المساعدات، وقامت بتأخير إدخال الشاحنات إلى غزة"

وتابع معروف خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن "وكالة الغوث "أونروا" تخلت عن مسؤولياتها في شمال القطاع وقصرت عملها على الجنوب"

ولفت المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن "الاحتلال ارتكب عدة مجازر اليوم في غزة آخرها مجزرة جباليا،موضحًا أن أكثر من ألفي شخص ما زالوا تحت الأنقاض معظمهم من الأطفال"

وسبق وأعلنت وزارة الداخلية في غزة، أن "مخيم جباليا تعرض لقصف إسرائيلي بـ6 قنابل تزن كل واحدة طنا"

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتقاء أكثر من 400 شهيد وجريح في مجزرة جديدة شنها الاحتلال على قطاع غزة.

وأفادت الوزارة أن طيران الاحتلال استهدف مخيم جباليا مجددًا بغارات مكثفة ارتقى خلالها العشرات ونقل الجرحى إلى المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالإصابات البالغة مع محاولة الأطقم الطبية إسعاف الجرحى على الأرض لعدم توافر أسرة لحملهم.