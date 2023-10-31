محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال المتحدث باسم الجهاد الإسلامي، إن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم جباليا عمل إجرامي وإرهاب منظم.

وتابع المتحدث باسم الجهاد الإسلامي: "مجزرة جباليا تكشف عجز جيش الاحتلال أمام المقاومين في الميدان، فلجأ إلى القصف الدموي بدوافع الانتقام".

وأضاف المتحدث باسم الجهاد الإسلامي: "مصممون على استمرار القتال وسيرى العدو من أبطال القسام وسرايا القدس، بأساً شديدا ولن نتهاون أمام هذا الدمار، وندين الصمت العربي والعالمي أمام جرائم الاحتلال ونطالب بفتح معبر رفح لإجلاء الجرحى".

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتقاء أكثر من 400 شهيد وجريح في مجزرة جديدة شنها الاحتلال على قطاع غزة.

وأفادت الوزارة أن طيران الاحتلال استهدف مخيم جباليا مجددًا بغارات مكثفة ارتقى خلالها العشرات ونقل الجرحى إلى المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالإصابات البالغة مع محاولة الأطقم الطبية إسعاف الجرحى على الأرض لعدم توافر أسرة لحملهم.

وصرح الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، أن ما يشهده مخيم جباليا اليوم ليس المجزرة الأولى للاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.