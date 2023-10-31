منع توصيل المرافق للعقارات المخالفة في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر لشيخ، اليوم الثلاثاء، قرارًا هامًا بشأن العقارات المخالفة في نطاق المحافظة.

جاء ذلك عقب اجتماع عقده محافظ كفر الشيخ، بحضور كافة الجهات المعنية، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، في المهد، وحصر التعديات بالقرى والمراكز، لإزالة تلك التعديات.

تضمن القرار والذي حمل رقم 1998 بتاريخ اليوم الثلاثاء، 31 أكتوبر، 2023 بمنع توصيل كافة المرافقة " كهرباء، ومياه شرب، وصرف صحي، واتصالات، وغاز للعقارات المخالفة.

وشمل القرار إخطار جميع الوحدات المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع الكهرباء بكفر الشيخ، وشركة ترانس جاز، والشركة المصرية للإتصالات بكفر الشيخ بذلك القرار.