أبو عبيدة: استخدمنا طوربيد "العاصف" الموجه ضد الأهداف البحرية للمرة الأولى في الحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، "العدو بدأ مناورات برية في عدة محاور في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة بعد أكثر من 20 يوما من التمهيد الناري، والتدمير الكامل للقطاع"

وتابع أبو عبيدة خلال كلمته حول تطورات معركة طوفان الأقصى، اليوم الثلاثاء، "العدو توغل بريا بعد اعتماد سياسة الأرض المحروقة وإحداث دمار كبير من خلال قصف بري وجوي وبحري"

وأكد الناطق باسم كتائب القسام، "قواتنا تتصدى لهجمات العدو في كل المحاور وخاض مجاهدونا مواجهات ضارية واشتباكات مباشرة، وتمكنوا من تدمير 22 آلية عسكرية حتى الآن بقذائف الياسين 105"

ولفت إلى أن القسام لأول مرة في هذه المعركة، أدخلت عبوات تستخدم من المسافة صفر ضد الدبابات، وقال أبو عبيدة أن "سلاح البحرية في القسام تمكن من توجيه هجمات ضد أهداف بحرية قبالة سواحل غزة بواسطة طوربيد العاصف الموجه عن بعد"

وأشار إلى أن المقاومة استخدمت طوربيد "العاصف" الموجه ضد الأهداف البحرية للمرة الأولى في هذه المعركة.

كما أوضح أن قوات القسام تمكنت من قتل وإصابة عدد كبير من جنود العدو خلال الاشتباكات وسلاح المدفعية مستمر بالتصدي إضافة للصواريخ.