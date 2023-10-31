شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين ينعى الإعلامية سارة حسن: كانت دمثة الخلق وتحظى باحترام الجميع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى وفاة الإعلامية سارة حسن بعد صراع مع المرض.
وقال نقيب الإعلاميين، إن الفقيدة كانت دمثة الخلق وتحظي باحترام جميع زملائها في العمل.
ودعا نقيب الإعلاميين المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيده بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
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