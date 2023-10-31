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نقيب الإعلاميين ينعى الإعلامية سارة حسن: كانت دمثة الخلق وتحظى باحترام الجميع

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القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى وفاة الإعلامية سارة حسن بعد صراع مع المرض. 

 

وقال نقيب الإعلاميين، إن الفقيدة كانت دمثة الخلق وتحظي باحترام جميع زملائها في العمل.

 

ودعا نقيب الإعلاميين المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيده بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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