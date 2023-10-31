شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تناقش تطوير عدد من مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، اجتماعا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن المشكلات التى تعانى منها مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية.

وناقشت اللجنة طلب النائب أسامة عبد العاطى، بشأن استكمال مركز شباب كفر عزام بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية وذلك بحضور اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور محمد عبد النبى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية،و الدكتور سمير كرم مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، والدكتورة منى عثمان مديرة مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، ومصطفى عبد المعين وكيل وزارة بوزارة التخطيط

وقال النائب أسامة عبدالعاطى، إنه تقدم بنفس موضوع طلب الإحاطة للجنة خلال دور الانعقاد السابق، معبرا عن استيائه الشديد بسبب تقاعس وزارة الشباب والرياضة من عدم استكمال أعمال إحلال وتطوير مركز شباب كفر عزام التابع لإدارة السنبلاويين محافظة الدقهلية.

وأوضح أن المركز تم طرحة فى 12/2016 وبنًاء علية تم إبرام عقد من قبل المديرية واحدى المقاولين ليتم الانتهاء من إحلال وتجديد المبنى الإدارى والانتهاء منه فى 5/2017 والى وقتنا هذا لم يتم الانتهاء من تسليم المبنى، مطالبًا بسرعة الانتهاء من استكمال إنشاء مركز شباب كفر عزام.

ومن جانبها، أفادت الدكتورة منى عثمان مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، أنه تم إسناد إنشاء مركز كفر شباب عزام بتاريخ 3/10/2016 بمدة تنفيذ خمسة شهور من تاريخ استلام الموقع 5/12/2016 ولم يلتزم المقاول خلال تلك المدة بتنفيذ الأعمال وتم انذاره اكثر من مرة وقامت إدارة الشئون المالية بسحب العملية، كما أوضحت أن المقاول قام برفع دعوتين قضائيتين يطلب أحقيته فى المدد الإضافية عن العملية لإقالته من غرامة التأخير، وتم الفصل فى الدعوتين الأولى رقم (2019) لسنه 44ق قضاء إدارى المنصورة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى، وجاء الفصل فى الدعوى الثانية رقم 1428 لسنه 40ق بعدم قبول الدعوى وكأنها لم تكن وإلزام المقاول بمصاريف إعادة الطرح.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حجازى، بشأن عدم تنفيذ وإدراج تطوير المبانى الإدارية بمراكز شباب قرى (الماى – ميت الموز – طنبدى) بشبين الكوم بمحافظة المنوفية فى الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي.

وأوضح أنه سبق وأن تقدم بهذا الطلب بدور الانعقاد السابق، وأنه تم عمل مقايسة إحلال وتجديد للمركز بمبلغ 250ألف جنية العام الماضى، وعند بداية العمل فى إحلال وتجديد المركز تفاجئوا بأن أعمال التطوير سوف تكلف مبلغ 750 ألف جنية وبناءً على ذلك توقف العمل فى المركز، ثم انتقل إلى الحديث عن مركز شباب ميت الموز مطالبًا بسرعة إحلال وتجديد المركز فى خلال هذا العام لأنه سبق وأن تم دراسة أعمال الإحلال والتجديد لهذا المركز أكثر من مرة فى العام الماضى ولم يتم البدء فى أعمال التطوير حتى الآن، كما طالب أيضًا بسرعة إحلال وتجديد المبنى الإدارى لمركز شباب طنبدى وإدراجه فى الخطة العاجلة الإضافية للمديرية.

وأفاد سمير كرم مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، بالنسبة لمركز شباب ميت الموز فقد تم إدراج رفع كفاءة وتطوير المبنى الإدارى ضمن خطة المديرية للعام المالى الحالى 2023/2024 باعتماد مالى قدره (490000 جنيهًا) وتمت المعاينات اللازمة وتم إعداد المقايسات الخاصة بالمشروع وجارى حاليًا إجراءات الطرح والترسية عن طريق المديرية وفور الترسية سيتم البدء فى الأعمال،.

وأضاف أنه بالنسبة للمبنى الإدارى لمركز شباب الماى سوف يتم إدراج رفع كفاءة وتطوير المبنى الإدارى ضمن خطة المديرية للأعوام القادمة خصوصًا وأن خطة هذا العام تم إدراج الاعتمادات لاستكمال عمليات جارى تنفيذها من العام الماضى، وبالنسبة لإدراج رفع كفاءة وتطوير المبنى الإدارى لمركز شباب طنبدى فإنه بالمعاينة على الطبيعة لحالة المبنى تلاحظ أن حالة المبنى الإدارى مقبولة علما بأنه يتم إدراج المشروعات بالخطة طبقًا لحالة المبني.