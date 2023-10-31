وكيل شباب الشيوخ: سيناء أصبحت تتنفس التنمية المستدامة بتوجيهات الرئيس السيسي

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة من أجل تحقيق نهضة تنموية شاملة بأرض سيناء الغالية، موضحا أن خلال الـ10 سنوات الماضية عكفت القيادة السياسية على بذل كل الجهد من أجل سيناء.

وأضاف النائب أحمد دياب، فى بيان له: الاهتمام بسيناء والرعاية بها عادت منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم، لافتا أن سيناء شهدت سيناء طفرة كبيرة سواء كانت على الجناح الآمنى أو الجناح التنموى فتم وضع سيناء على خريطة التنمية الشاملة الحقيقية والمستدامة.

وأوضح وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن شبه جزيرة سيناء تتمتع بمكانة خاصة فى مصر بفضل المقومات الطبيعية والبشرية والاقتصادية التى تمتلكها، فضلا عن أهميتها السياسية المرتبطة بالأمن القومى المصرى لذلك عملت الدولة على تتميها، مؤكدا أن الدولة عملت على تطوير الخدمات الأساسية بها من تعليم وصحة، فضلا عن جذب الاستثمار الصناعى وتشجيع الاستفادة من الثروات الطبيعية.

وتابع النائب أحمد دياب: كان لأهالى سيناء بطولات عظيمة تمثلت فى جمع المعلومات عن الجماعات المتشددة ومواقعها ومخابئها السرية، ومشاركة القوات المسلحة فى الحملات العسكرية ضد الإرهابيين، فضلا عن تأمين الحدود ومراقبة المناطق الحدودية غير الشرعية والأنفاق، معقبا:" بتوجيهات الرئيس السيسى أصبحت محافظة شمال سيناء تتنفس تنمية".