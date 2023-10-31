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حضور كبير لمجلس أمناء وأعضاء الحوار الوطنى فى مؤتمر رئيس الوزراء بسيناء

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القاهرة - سامية سيد - زار عدد من مجلس أمناء وأعضاء الحوار الوطني والقوى السياسية، سيناء، اليوم لدعم الخطوات التي تتخذها القيادة السياسية في سيناء.

 

وثمن مجلس أمناء الحوار الوطني ما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بأمن سيناء وأنها جزء لا يتجزأ من مصر وأنها أرض طاهرة ومعبر الأنبياء التي طالما مثلت لمصر عمقًا استراتيجيًا، مؤكدا على أهمية المشروعات التي قامت بها الدولة على أرض الفيروز، ومناهضة الإرهاب الفكري.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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