شكرا لقرائتكم خبر عن حضور كبير لمجلس أمناء وأعضاء الحوار الوطنى فى مؤتمر رئيس الوزراء بسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار عدد من مجلس أمناء وأعضاء الحوار الوطني والقوى السياسية، سيناء، اليوم لدعم الخطوات التي تتخذها القيادة السياسية في سيناء.

وثمن مجلس أمناء الحوار الوطني ما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بأمن سيناء وأنها جزء لا يتجزأ من مصر وأنها أرض طاهرة ومعبر الأنبياء التي طالما مثلت لمصر عمقًا استراتيجيًا، مؤكدا على أهمية المشروعات التي قامت بها الدولة على أرض الفيروز، ومناهضة الإرهاب الفكري.