توجه الشيخ أحمد قبلان في بيان للعرب والمسلمين ولكل ضمير حي بهذا الكون: "أنقذوا غزّة وأغيثوها، لأنَّ السكوت عن الإبادة الأميركية الأطلسية الصهيونية لغزّة لعنة بحجم قتل الناس جميعاً. وللعرب أقول: المجرم الصهيوني بشراكة الأطلسي يرتكب أسوأ الفظاعات ببني جلدتكم ويفتك بأقدس مقدّساتكم وأشرف أعراضكم، وها هي إسرائيل ترتكب أفظع المذابح وأميركا وأوروبا تبرّر، واليوم ارتكب المجرم الصهيوني بمخيم جباليا مجزرة بحجم إبادة شرف العرب وفلسطين، وها هي الأشلاء تلطّخ السماء وتستغيث بشرفكم فأغيثوها، ولتسقط كل الخطوط الحمراء ولتنهض الشعوب والأنظمة العربية والإسلامية دفاعاً عن شرفها وأعراضها وبني جلدتها بغزّة وفلسطين، وإسرائيل سرطان يجب اقتلاعه".

كانت هذه تفاصيل خبر احمد قبلان: لتسقط كل الخطوط الحمراء ولتنهض الشعوب والأنظمة العربية والإسلامية دفاعاً عن شرفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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