اشتداد الحرائق المندلعة في أحراج "اللبونة "جنوبي الناقورة بسبب الاعتداءات الإسرائيلي

أفادت قناة "المنار"، عن اشتداد الحرائق المندلعة في أحراج "اللبونة "جنوبي الناقورة بسبب الاعتداء الإسرائيلي المتكرر عليها بقذائف الفوسفور والقذائف الضوئية واستهداف محيط عمل فرق الاطفاء.

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