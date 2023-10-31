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اشتداد الحرائق المندلعة في أحراج "اللبونة "جنوبي الناقورة بسبب الاعتداءات الإسرائيلي

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أفادت قناة "المنار"، عن اشتداد الحرائق المندلعة في أحراج "اللبونة "جنوبي الناقورة بسبب الاعتداء الإسرائيلي المتكرر عليها بقذائف الفوسفور والقذائف الضوئية واستهداف محيط عمل فرق الاطفاء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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