افادت القناة 14 العبرية في خبر سمح بالنشر، بمقتل جنديين إسرائيليين من لواء غفعاتي في معارك غزة اليوم. وفي وقت لاحق، اعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة آخرين بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 14 العبرية: مقتل جنديين إسرائيليين من لواء غفعاتي في معارك غزة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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