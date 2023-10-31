اعلنت كتائب القسام بان مجاهدوها اوقعوا الآليات المتوغلة في منطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى في كمين محكم ودمروا 3 آليات بقذائف "الياسين 105" وآلية رابعة قدمت لنجدة الآليات التي بقيت تشتعل، وقد انسحب المجاهدون بسلام قبل أن يتم دك منطقة الكمين بقذائف الهاون.

كانت هذه تفاصيل خبر القسام: تدمير 3 آليات متوغلة في منطقة حجر الديك وآلية رابعة قدمت لنجدة الآليات التي بقيت تشتعل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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