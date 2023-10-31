نشرت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهدًا تُعرض لأوّل مرة لطوربيد "العاصف" الموجّه محلي الصنع ضد الأهداف البحرية الذي أدخلته كتائب "القسام" للخدمة لأول مرة خلال معركة "طوفان الأقصى".

كانت هذه تفاصيل خبر "القسام" نشرت مشاهدًا لطوربيد "العاصف" الموجّه ضد الأهداف البحرية الذي أُدخل للخدمة للمرة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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