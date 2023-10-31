استقالة مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بنيويورك احتجاجًا على تعاطي هيئات أممية مع الوضع في غزة

استقال مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك احتجاجًا على تعاطي هيئات أممية مع الوضع في غزة، حيث شدد على أنّ "ما يحدث في غزة حالة إبادة جماعية".

ولفت إلى أنّ "هيئات رئيسية بالأمم المتحدة استسلمت للولايات المتحدة واللوبي الإسرائيلي"، موضحًا أنّ "المشروع الاستعماري الأوروبي دخل مرحلة نهائية لتدمير بقايا الحياة الفلسطينية الأصلية".