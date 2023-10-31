عبداللهيان التقى هنية في قطر: المنطقة في مرحلة اتخاذ قرار مهم جدًا

شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، خلال لقائه في قطر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية، على أنّ "الكيان الصهيوني انهار، والنتيجة النهائية لهذه المعركة ليست سوى النصر الحاسم للأمة والمقاومة الفلسطينية".

ولفت إلى أنّ "المنطقة في مرحلة اتخاذ قرار مهم جدًا وفصائل المقاومة في منطقتها تتخذ القرارات ولا تنتظر بالضرورة القرارات السياسية"، موضحًا أنّه "إذا استمرت جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني سيتسع نطاق الصراع والحرب، ولن يكون أي طرف بعيدًا عن نطاق آثاره وعواقبه".

وذكر عبداللهيان، أنّه "على الرغم من نصيحة الآخرين بضبط النفس، إلا أن الحكومة الأميركية هي في الواقع شريكة في الحرب وليست في وضع يسمح لها بدعوة الآخرين إلى ممارسة ضبط النفس".

ورأى أنّ "أصوات دول العالم الداعمة لفلسطين في الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلا عن التظاهرات غير المسبوقة المناهضة لإسرائيل وتجمعات الدول في مختلف دول العالم المنطقة وأوروبا وأميركا، تظهر ذروة الكراهية العالمية للكيان الصهيوني وداعميه".

بدوره، شكر هنية "الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إيران على المستوى الإقليمي والدولي والأمم المتحدة وكذلك بعض المبادرات على مستوى الدول الإسلامية دعماً لفلسطين بهدف إنهاء جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني وكسر الحصار اللاإنساني على غزة".