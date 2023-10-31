غوتيريس: القانون الدولي الإنساني ليس قائمة يمكن الانتقاء منها

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن "قلقه البالغ" إزاء "تصاعد حدة النزاع" بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وهذا يشمل توسيع العمليات البرية للقوات الإسرائيلية التي يرافقها غارات جوية كثيفة، بالإضافة إلى استمرار إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى حماية المدنيين المحاصرين جراء الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس". وشدد على ضرورة الالتزام بمبادئ التمييز والتناسبية والاحتراز من جميع الأطراف.

واوضح بان "حماية المدنيين من الجانبين أمر بالغ الأهمية ويجب احترامه في جميع الأوقات... القانون الإنساني الدولي يضع قواعد واضحة لا يمكن تجاهلها... فهو ليس قائمة يمكن الانتقاء منها وتطبيقها بشكل انتقائي".