أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أنّ "غزة أصبحت مقبرة لآلاف الأطفال". وفي ظلّ استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزّة والذي يستهدف المدنيين منذ 7 تشرين الأول، قام الجيش الإسرائيلي بقصف مخيم جباليا وتدمير مجمع سكني بالكامل، حيث سقط 400 ضحيّة جراء القصف في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

كانت هذه تفاصيل خبر "اليونيسف": غزة أصبحت مقبرة لآلاف الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.