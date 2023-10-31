زعم الجيش الإسرائيلي أنّه القوات الإسرائيلية "قضت على مجموعة حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من الأراضي اللبنانية باتجاه مواقع إسرائيلية". وادّعى أنّه هاجم بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله، ردا على عمليات إطلاق نفذت في وقت سابق اليوم من الأراضي اللبنانية.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: قضينا على مجموعة حاولت إطلاق صواريخ من لبنان وهاجمنا بنى تحتية عسكرية لحزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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