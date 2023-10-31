cnn: مقاطعة كلمة بلينكن امام الكونغرس بكفوف حمراء وهتافات "أوقفوا إطلاق النار الآن" في غزة

ذكرت شبكة "CNN" بان عددا من المحتجين الأميركيين قاطعوا خطابًا لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أثناء جلسة استماع في الكونغرس لمناقشة تقديم مساعدات لكل من أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

وفور بدء بلينكن في الحديث، وقف أحد الحضور وشرع في الصراخ والهتاف أمام الموجودين في القاعة، حيث يمكن سماعه، بحسب الشبكة الاميركية، وهو يقول: "اتفاقية جنيف تحظر قصف المناطق المكتظة بالسكان"، بجانب "أوقفوا دعم الإبادة"، قبل أن يصرخ قائلًا: "أوقفوا إطلاق النار الآن.. أنقذوا أطفال غزة" وغيرها من العبارات الأخرى.

في تلك الأثناء، كان يمكن رؤية احتجاج عدد من الحضور في القاعة برفع أيديهم التي تم تخضيبها باللون الأحمر أثناء اقتياد الرجل إلى خارج القاعة.

ولفتت "CNN" الى انه بعدها بفترة وجيزة، تظاهرت سيدة أخرى أثناء حديث بلينكن لتهتف وتقول: "الولايات المتحدة تدعم مذبحة وحشية"، ليعمد حراس الأمن إلى إخراجها وسط هتافها قائلة: "يطالب العالم بوقف لإطلاق النار، لا يريد الشعب الأمريكي دعم هذه الحرب الوحشية، أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا إطلاق النار، أوقفوا تمويل هذه المذبحة الوحشية التي ترتكبها إسرائيل بحق شعب غزة"، على حد تعبيرها.