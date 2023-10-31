شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو | بهتاف «أنقذوا أطفال غزة».. متظاهرون يقطعون استجواب بلينكن وأوستن بالكونغرس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (أ ف ب)

قطع متظاهرون، الثلاثاء، جلسة استجواب وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين في الكونغرس، حول زيادة الدعم الموجه لأوكرانيا وإسرائيل، وهتفوا مطالبين ب«إنقاذ أطفال غزة» و«وقف إطلاق النار الآن»، مخاطبين الحضور «عار عليكم جميعاً».

ووقف عدة أشخاص في صمت رافعين أكفهم الملطخة بصباغ أحمر، رمزاً إلى إراقة الدماء في قطاع غزة، وكانوا يجلسون خلف كل من وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن أثناء حضورهما جلسة للجنة نيابية متخصصة.

ثم بدأ بعضهم يقف من حين لآخر ليهتف «أوقفوا إطلاق النار الآن». وصرخت إحدى المحتجات «أنقذوا أطفال غزة»، «عار عليكم جميعاً».

فيما اختار متظاهر آخر ارتداء سترة كتب عليها «أوقفوا تمويل الإبادة».

واضطر بلينكن للتوقف عدة مرات عن الحديث، ريثما تقوم الشرطة بإخراج المحتجين من القاعة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب قبل 10 أيام من الكونغرس الموافقة على تخصيص أكثر من 105 مليارات دولار إضافية، بينها 14.3 مليار توجه لإسرائيل.

الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي إنه يخوض «معارك ضارية» داخل قطاع غزة مع عناصر حركة حماس، مع توسيع إسرائيل عملياتها البرية في إطار الحرب ضد الحركة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القتلى في القصف الإسرائيلي بقطاع غزة إلى 8525، معظمهم مدنيون وبينهم 3542 طفلاً. بينما وصف منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث ما يمرّ به سكان القطاع منذ بدء الحرب بأنه «أكثر من كارثي».