شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا غير مقبولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الوزير سيرجي لافروف بحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري فيصل المقداد الثلاثاء.

وقال لافروف «لا يمكن قبول الضربات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية، والتي أصبحت أكثر تكراراً وسط الأحداث المحيطة بقطاع غزة».

وأضاف: «هناك مخاطر من محاولات قوى خارجية تحويل الشرق الأوسط إلى ساحة لتصفية الحسابات الجيوسياسية».

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الاثنين، أنه قصف أهدافاً عدة في سوريا رداً على إطلاق صواريخ، رغم تزايد المخاوف من تحول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة إلى صراع إقليمي أوسع.

وقال الجيش الإسرائيلي على موقع إكس «قبل وقت قصير، هاجمت طائرة مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي منصات انطلقت منها عمليات الإطلاق (الصاروخية) ليلة الأحد من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية».

وأضاف أن الطائرة الإسرائيلية «قصفت منشأة عسكرية في الأراضي السورية»، ولم يقدم مزيداً من التفاصيل، لكن بحسب هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية «كان نيوز»، استهدفت الغارات مواقع في منطقة درعا في جنوب سوريا.

من جانبه، قال مصدر عسكري وفق بيان عن وزارة الدفاع السورية نقله الإعلام الرسمي، «نفذت إسرائيل عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري مستهدفة موقعين لقواتنا المسلحة في ريف درعا، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية».

وتتزايد المخاوف بشأن التداعيات الإقليمية الناجمة عن الحرب التي تشنها إسرائيل على حماس في غزة، ووقعت سلسلة هجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، بالإضافة إلى تزايد تبادل القصف بين حزب الله والقوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية منذ بدء الصراع في غزة.

وشهدت الحدود بين إسرائيل ولبنان الأحد، تصاعداً في حدة التوتر والقصف المتبادل المتواصل منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأعلن حزب الله، الأحد، أن مقاتليه قاموا «باستهداف مسيَّرة إسرائيلية في منطقة شرق الخيام (بجنوب لبنان) بصاروخ أرض جو وأصابوها إصابة مباشرة، وشوهدت بالعين المجردة، وهي تسقط داخل الأراضي الفلسطينية».