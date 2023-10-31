شكرا لقرائتكم خبر عن لويد أوستن: بوتين سينتصر إذ أوقفنا دعم أوكرانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سينجح في سعيه الى الاستيلاء على أراض أوكرانية، إذا أوقفت الولايات المتحدة دعمها لكييف.

وصرّح خلال جلسة أمام لجنة في مجلس الشيوخ تناقش تمويلات إضافية لأولويات للأمن القومي تتضمن 44,4 مليار دولار لأوكرانيا: «يمكنني أن أضمن لكم أنه من دون دعمنا، سينجح بوتين». وأضاف: «إذا سحبنا البساط من تحتهم الآن، سيصبح بوتين أقوى وسينجح في القيام بما يريده في الاستيلاء على أراض سيادية لجارته».

من جهته، اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء، بوتين بمحاولة استغلال الحرب بين إسرائيل وحماس سعياً لخفض الدعم الغربي لأوكرانيا.

وقال بلينكن أمام لجنة في مجلس الشيوخ، إن «بوتين يسعى لتحقيق مكاسب من هجوم حماس على إسرائيل أملاً في أن يشتت ذلك انتباهنا.. وأن يفضي إلى سحب الولايات المتحدة مواردها» من أوكرانيا.