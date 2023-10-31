شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من جنوده خلال معارك شمال غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القدس - (أ ف ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل اثنين من جنوده خلال معارك في شمال قطاع غزة في اليوم الخامس والعشرين من الحرب ضد حركة حماس.

وقال الجيش في بيان: «إن جنديين إسرائيليين قتلا خلال قتال في شمال غزة»، وذلك بعد ساعات من تأكيده أنه يخوض «معارك ضارية» مع حماس في هذه المنطقة من القطاع.

وسقط أكثر من 400 قتيل وجريح فلسطيني في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم جباليا شمال قطاع غزة، الثلاثاء، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

حيث قتل نحو 100 شخص وأصيب مئات آخرون جراء قصف إسرائيلي على المخيم، وفق التلفزيون الفلسطيني.

فيما ذكرت وزارة الداخلية في غزة، أن العدد الأولي لضحايا القصف الإسرائيلي يقدر بنحو 400 قتيل وجريح، منوهة بأن معظمهم من النساء والأطفال.

وأشارت إلى أن إسرائيل دمرت حياً سكنياً بالكامل وسط مخيم جباليا، الذي قالت إنه تعرض لقصف بست قنابل، تزن كل واحدة طناً من المتفجرات، فيما وصفته وزارة الصحة في غزة بأنه «إبادة جماعية» في شمال القطاع.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في تصريحات صحفية، إن عدد الضحايا كبير في مخيم جباليا قد يناهز عدد الضحايا في القصف الذي طال مستشفى المعمداني.

وأضاف: «نحاول إنقاذ أكبر عدد ممكن من الجرحى في ظل عدم توفر الإمكانات»، محذراً من أنه لم يعد يتوفر سرير واحد لعلاج الجرحى «نتيجة انهيار المستشفيات».

وتابع: «الطواقم الطبية لا تتوفر لديها مستلزمات العلاج، لأن إسرائيل تمنع إدخالها. ونقص المستلزمات الطبية ينعكس سلباً على عدد الجرحى الذين يتم إنقاذهم».