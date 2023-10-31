شكرا لقرائتكم خبر عن «إف.بي.آي»: أمريكا تواجه مخاطر إرهابية هي الأكبر منذ عهد «داعش» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

اعتبر مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي كريستوفر راي، الثلاثاء، أن الهجوم الذي شنته حركة «حماس» على إسرائيل سيوعز بأكبر تهديد إرهابي على الولايات المتحدة منذ ظهور تنظيم «داعش» الإرهابي قبل نحو عقد.

وأضاف راي في جلسة بالكونغرس، أن عدة منظمات إرهابية أجنبية أطلقت دعوات لشن هجمات على الأمريكيين والغرب منذ بداية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في غزة هذا الشهر، ما يزيد بشدة التهديد الذي يشكله المتشددون الأمريكيون في الداخل.

وقال راي: «أفعال حماس وحلفائها ستكون بمثابة مصدر إلهام لم نشهد مثله منذ أن أعلن تنظيم داعش ما يسمى بالخلافة قبل عدة سنوات». وجاءت هذه التصريحات في جلسة أمام لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ ركزت على التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة.

ويقول مسؤولون أمريكيون، إن الحكومة لاحظت زيادة التهديدات ضد الأمريكيين العرب واليهود والمسلمين منذ اندلاع القتال في غزة.

وقال وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليهاندرو مايوركس، إن الكراهية الموجهة ضد الطلاب اليهود في الولايات المتحدة بعد بدء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في غزة فاقمت من معدلات معاداة السامية في البلاد.

وأضاف مايوركس: «الكراهية الموجهة للطلاب والمجتمعات والمؤسسات اليهودية تفاقم من الزيادة الموجودة مسبقاً في مستوى معاداة السامية في الولايات المتحدة وحول العالم».

وعبر البيت الأبيض عن قلقه هذا الأسبوع، إزاء التقارير المتعلقة بحالات معاداة السامية في الجامعات الأمريكية. وتصاعدت التوترات بين الجماعات المؤيدة لإسرائيل وتلك المؤيدة للفلسطينيين في بعض الجامعات الأمريكية، ومنها عدة في نيويورك، ما دفع مسؤولي الجامعات إلى تشديد الإجراءات الأمنية.