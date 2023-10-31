شكرا لقرائتكم خبر عن غوتيريش يحذر من «تصعيد خطر خارج غزة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة- أ.ف.ب

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، عن «قلقه البالغ» إزاء «تصاعد حدة النزاع» بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، محذراً من «تصعيد خطر خارج غزة».

وقال غوتيريش في بيان: «أشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد حدة النزاع بين إسرائيل وحماس وجماعات مسلحة فلسطينية أخرى في غزة. وهذا يشمل توسيع العمليات البرية للقوات الإسرائيلية التي يرافقها غارات جوية كثيفة، إضافة إلى استمرار إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل».