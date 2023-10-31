شكرا لقرائتكم خبر عن غوتيريش: القانون الدولي الإنساني ليس قائمة يمكن الانتقاء منها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة - (رويترز)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إلى حماية المدنيين المحاصرين جراء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وشدد على ضرورة الالتزام بمبادئ التمييز والتناسبية والاحتراز من جميع الأطراف.

وقال غوتيريش في بيان «حماية المدنيين من الجانبين أمر بالغ الأهمية ويجب احترامه في جميع الأوقات... القانون الإنساني الدولي يضع قواعد واضحة لا يمكن تجاهلها... فهو ليس قائمة يمكن الانتقاء منها وتطبيقها بشكل انتقائي».