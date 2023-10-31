شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض اللاجئين لمجلس الأمن: تجاوزوا انقساماتكم وأوقفوا «دوامة الموت» بالشرق الأوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة - (أ ف ب)

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي المنقسم إلى الاتحاد، ودعم وقف لإطلاق النار من أجل إنهاء «دوامة الموت» في الشرق الأوسط.

وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أمام مجلس الأمن في نيويورك «يمكن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية أن ينهي على الأقل دوامة الموت هذه، وآمل بأن تتجاوزوا انقساماتكم وتمارسوا سلطتكم في المطالبة بذلك».

وسقط أكثر من 400 قتيل وجريح فلسطيني في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم جباليا شمال قطاع غزة، الثلاثاء، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

حيث قتل نحو 100 شخص وأصيب مئات آخرون جراء قصف إسرائيلي على المخيم، وفق التلفزيون الفلسطيني.

فيما ذكرت وزارة الداخلية في غزة، أن العدد الأولي لضحايا القصف الإسرائيلي يقدر بنحو 400 قتيل وجريح، منوهة بأن معظمهم من النساء والأطفال.

وأشارت إلى أن إسرائيل دمرت حياً سكنياً بالكامل وسط مخيم جباليا، الذي قالت إنه تعرض لقصف بست قنابل، تزن كل واحدة طناً من المتفجرات، فيما وصفته وزارة الصحة في غزة بأنه «إبادة جماعية» في شمال القطاع.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في تصريحات صحفية، إن عدد الضحايا كبير في مخيم جباليا قد يناهز عدد الضحايا في القصف الذي طال مستشفى المعمداني.

وأضاف: «نحاول إنقاذ أكبر عدد ممكن من الجرحى في ظل عدم توافر الإمكانات»، محذراً من أنه لم يعد يتوافر سرير واحد لعلاج الجرحى «نتيجة انهيار المستشفيات».

وتابع: «الطواقم الطبية لا تتوافر لديها مستلزمات العلاج، لأن إسرائيل تمنع إدخالها. ونقص المستلزمات الطبية ينعكس سلباً على عدد الجرحى الذين يتم إنقاذهم».

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 8525 قتيلاً، منذ اندلاع الحرب بين «حماس» وإسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت الوزارة: «من بين ضحايا القصف المتواصل على أحياء القطاع المحاصر، ما يقرب من 3542 طفلاً حتى الآن».

من جانبه، حذّر مسؤول في منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، من أن غزة تواجه «كارثة وشيكة في الصحة العامة»، وسط الاكتظاظ والنزوح الجماعي والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

وفي المؤتمر الصحفي نفسه، حذّر متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، من خطر ارتفاع وفيات الرضع، بسبب الجفاف مع توافر خمسة في المئة فقط من إمدادات المياه العادية.

ويشن الجيش الإسرائيلي عمليات قصف مدمرة منذ السابع من أكتوبر، عقب هجوم غير مسبوق ومباغت شنته حركة حماس داخل إسرائيل، وأسفر عن مقتل 1400 شخص معظمهم من المدنيين، بحسب السلطات.