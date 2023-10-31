شكرا لقرائتكم خبر عن «ناتو» يحث إسرائيل على حماية المدنيين في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوسلو - رويترز

دان أمين عام حلف شمال الأطلسي ( ناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الثلاثاء هجمات حركة «حماس» على إسرائيل، وقال إن الرد الإسرائيلي في غزة يجب أن يحترم القانون الدولي، بحماية المدنيين.

وذكر في كلمة ألقاها في أوسلو: «ندين هجمات حماس الإرهابية على إسرائيل. وفي الوقت نفسه، من المهم أن يكون رد إسرائيل في إطار القانون الدولي، وأن يتم حماية أرواح المدنيين، وأن تصل المساعدات الإنسانية إلى غزة».

كان ستولتنبرج قال يوم 11 أكتوبر/ تشرين الأول، إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها لكنه يتوقع أن يكون الرد على هجمات حماس متناسباً.

وحذر ستولتنبرج أيضاً من تصاعد الحرب إلى صراع أوسع نطاقاً في المنطقة.

وقال في هذا الصدد: «يجب على إيران وحزب الله وآخرين ألا يستغلوا الوضع. المعاناة في الأسابيع القليلة الماضية تذكرنا بأنه يجب علينا ألا نتخلى عن العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم وسلمي للصراع».