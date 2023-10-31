شكرا لقرائتكم خبر عن بوريل يندد بهجمات المستوطنين ضد فلسطينيين في الضفة الغربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل- أ.ف.ب

ندّد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل «بشدة»، الثلاثاء، بالهجمات التي يرتكبها «مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين» في الضفة الغربية، معرباً عن «قلقه العميق» إزاء هذا الموضوع.

وفي اتصالات مع وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، تناول بوريل أيضاً «الحاجة الملحة إلى استعادة الأفق السياسي وإعادة إطلاق عملية السلام»، إضافة إلى «التوصل لتسوية دائمة لهذا الصراع، على أساس حل الدولتين».